В Китае заявили о намерении всесторонне укреплять отношения с Ираном

Власти Китая нацелены на всестороннее развитие отношений с Ираном. Об этом заявил новый посол КНР в Тегеране Цун Пэйу на встрече с министром иностранных дел исламской республики Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщается в заявлении иранского МИД, Цун Пэйу "подчеркнул, что председатель КНР [Си Цзиньпин] и министр иностранных дел Китая [Ван И] уделяют особое внимание углублению и всестороннему развитию отношений с Ираном в рамках соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

В марте 2021 года руководители внешнеполитических ведомств Ирана и Китая подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами сроком на 25 лет. Договор подразумевает расширение взаимодействия в экономической, политической, культурной и оборонной сферах, а также обеспечивает участие Тегерана в китайской инициативе "Один пояс - один путь".

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