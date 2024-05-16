По призыву Бакинской инициативной группы организована видео-конференция "Солидарность с канакским народом"

По призыву Бакинской инициативной группы представители политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа и Корсика, организовали видео-конференцию "Солидарность с канакским народом".

Как сообщает Day.Az, представители Новой Каледонии подробно рассказали о зверствах, совершенных французской полицией и жандармерией в последние дни в столице Нумеа и ее окрестностях. Выступавшие решительно осудили зверства, совершенные против канакского народа. Участники встречи призвали международное сообщество не закрывать глаза на несправедливую колониальную политику Франции, возвысить справедливый голос, бить тревогу посредством Совета Безопасности, предотвратить грубые нарушения Францией норм и принципов международного права.

Бакинская инициативная группа, в свою очередь, призвала международное сообщество объединиться вокруг идеи единства, свободы и независимости для народов регионов, страдающих от колониализма, и сказать "НЕТ" французскому колониализму и "ДА" справедливой борьбе за независимость.

В рамках видеоконференции был проведен флешмоб, содержащий призывы к независимости регионов, страдающих от колониальной политики Франции.

Отметим, что сегодня Бакинская инициативная группа и 14 политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях - Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французская Гвиана, Мартиника, Гваделупа и Корсика, распространили совместное заявление.

Бакинская инициативная группа заявляет, что всегда будет поддерживать справедливую борьбу народов, страдающих от французской колониальной политики.

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