Выдвигаемые Францией претензии в адрес Азербайджана нелепы

Министр внутренних дел Франции выдвигает необоснованные претензии против Азербайджана. Вместо того, чтобы сосредоточиться на провальной политике собственной страны, он занимается тем, что клевещет на Азербайджан.

Как сказал Trend политический эксперт Ильяс Гусейнов, Франция уже много лет проводит неоколониальную политику на заморских территориях, передает Day.Az.

"Франция занимается продвижением идей неоколониализма, и эта политика глубоко укоренилась. Видя, что Азербайджан поддерживает идеи о свободе, независимости народов, проживающих на заморских территориях, Франция позиционирует это как "вмешательство во внутренние дела". Однако, если взглянуть на недавнее прошлое, можно увидеть, что именно Франция вмешивалась во внутренние дела Азербайджана, и она продолжает эту политику и сегодня. В свое время бывший так называемый "глава" сепаратистского режима Араик Арутюнян посещал Францию. Его торжественно встречали там, приглашали на различные мероприятия, были посредниками его встреч с дашнаками. Кроме того, ему выделяли эфир на государственных каналах, тиражировались его лживые идеи. Что это, как не вмешательство во внутренние дела?!" - сказал он.

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