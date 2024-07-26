Косатки потопили британское судно

Сотрудники испанской службы безопасности на море спасли в Гибралтарском проливе членов экипажа парусника, который затопили косатки. Об этом ведомство сообщило в X (ранее Твиттер).

По его информации, судно Bonhomme William затонуло после того, как косатки атаковали его. Спасатели оказали помощь трем членам экипажа, которые были борту. Они были доставлены в порт Барбате (автономное сообщество Андалусия).

Впервые такое поведение косаток в водах Гибралтарского пролива было зафиксировано в мае 2020 года. С тех пор эти млекопитающие затопили около 10 судов. Как отмечает газета ABC, эксперты полагают, что косатки, вероятно, ведут себя таким образом, поскольку воспринимают происходящее как игру.

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