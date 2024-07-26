Новые высоты Galaxy AI: Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6

На выставке Galaxy Unpacked в Париже компания Samsung Electronics анонсировала совершенно новые Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, а также Galaxy Buds3 и Galaxy Buds3 Pro.

Как известно, в начале этого года компания Samsung открыла новую эру мобильного ИИ благодаря возможностям Galaxy AI. С большим экраном Galaxy Z Fold, FlexWindow Galaxy Z Flip и максимально используя легендарный режим FlexMode, Galaxy Z Fold6 и Flip6 предоставят больше возможностей для расширенного использования возможностей ИИ.

"Многолетняя история инноваций Samsung позволила нам стать лидерами в мобильном пространстве, создав складной форм-фактор и открыв эру мобильного ИИ. Теперь мы рады объединить эти две взаимодополняющие технологии и открыть новые возможности для пользователей по всему миру", - говорит ТМ Ро, президент и глава подразделения Mobile eXperience Business в Samsung Electronics.

Непрерывные инновации Samsung в области складных устройств позволили создать самую тонкую и легкую серию Galaxy Z, оптимизированную для портативности. Идеально симметричный дизайн с прямыми краями обеспечивает эстетически гладкую отделку, а новое соотношение сторон экрана крышки Galaxy Z Fold6 обеспечивает более естественный вид экрана в виде полосы. Наряду с усовершенствованием дизайна, новая серия Galaxy Z разработана для обеспечения еще большей прочности. Шарнирная конструкция с двумя направляющими поддерживается усиленной откидной кромкой, которая лучше распределяет ударные нагрузки от внешних воздействий. Кроме того, усиленные слои на главном экране помогают улучшить складки, сохраняя при этом прочность.

Новейшая серия Galaxy Z также оснащена улучшенным алюминиевым покрытием Armor Aluminum и стеклом Corning® Gorilla®Glass Victus® 2, что делает ее самой прочной на сегодняшний день.

Каждый элемент серии Galaxy Z не только надежный, но и мощный. Galaxy Z Fold6 и Flip6 оснащены мобильной платформой Snapdragon® 8 Gen 3 для Galaxy4 - самым передовым мобильным процессором Snapdragon, сочетающим лучшую в своем классе производительность CPU, GPU и NPU. Процессор оптимизирован для обработки искусственного интеллекта и предлагает улучшенную графику наряду с повышенной общей производительностью. Модернизированная система охлаждения обеспечивает максимальную производительность благодаря увеличенной паровой камере в Galaxy Z Fold6 и, впервые в истории, паровой камере в Galaxy Z Flip.

Note Assist в Samsung Notes предлагает перевод, резюме и автоматическое форматирование для простых и удобных заметок о встречах. Кроме того, новая встроенная функция транскрипции позволяет транскрибировать, переводить и обобщать голосовые записи прямо в Notes. Тексты в PDF-файлах можно переводить и накладывать друг на друга с помощью функции перевода PDF-наложений в Notes - она поддерживает даже текст на изображениях и графиках. Недавно добавленная функция Composer от Samsung Keyboard генерирует предлагаемый текст на основе простых ключевых слов для электронной почты и поддерживаемых приложений социальных сетей. В частности, для социальных сетей Composer создает текст, который отражает ваш тон, анализируя предыдущие сообщения. Кроме того, возможности S Pen расширены благодаря использованию Galaxy AI на экране Galaxy Z Fold6. Новое приложение Sketch to image позволяет создавать более сложные произведения искусства, генерируя варианты изображений, когда вы просто набрасываете или рисуете на фотографиях в Галерее или на экране Note.

Galaxy Z Fold6 позволяет вам изменить стиль работы, развлечений и информирования благодаря давнему партнерству Samsung с Google. Новейшее приложение Google Gemini полностью интегрировано в новую серию Galaxy Z, обеспечивая вас собственным помощником на базе искусственного интеллекта прямо в вашем телефоне.

Новые широкоугольный 50-мегапиксельный и ультраширокоугольный 12-мегапиксельный датчики обеспечивают улучшенную работу камеры с четкими и ясными деталями на снимках. Новая 50-мегапиксельная матрица поддерживает 2-кратный оптический зум для фотографий без шумов, а функция искусственного зума позволяет снимать с 10-кратным увеличением. Функция ночной съемки, дополненная функцией HDR, позволяет снимать более яркие видеоролики даже при тусклом освещении и расширяет возможности популярных социальных приложений. Функция ночной съемки теперь доступна в приложении Instagram, так что вы можете делать потрясающие фотографии ночью и отправлять или делиться ими прямо из приложения.

Galaxy Z Fold6 и Flip6 защищены Samsung Knox, многоуровневой платформой безопасности Samsung Galaxy, созданной для защиты важной информации и уязвимостей с помощью сквозного аппаратного обеспечения, обнаружения угроз в реальном времени и совместной защиты. В эпоху искусственного интеллекта Samsung стремится предоставить вам возможность выбора настроек устройства, поэтому вы можете полностью контролировать использование своих данных для улучшения работы искусственного интеллекта с помощью настроек Galaxy AI. В качестве дополнительного уровня защиты Enhanced Data Protection обеспечивает сквозное шифрование при резервном копировании, синхронизации и восстановлении данных с помощью Samsung Cloud. Новая серия Galaxy Z также поддерживается расширенным списком функций безопасности и конфиденциальности Samsung, включая Knox Vault, Security & Privacy Dashboard, Auto Blocker, passkeys, Secure Wi-Fi и Private sharing в Quick Share.

Чтобы обеспечить первоклассное звучание, Galaxy Buds3 Pro оснащены передовым оборудованием. Galaxy Buds3 Pro оснащены улучшенными 2-полосными динамиками для утонченного и точного воспроизведения звука в высоком диапазоне, а также двойными усилителями для кристально чистого звучания в дороге. А теперь, благодаря Ultra High Quality Audio, поддерживающему удвоенную частоту дискретизации с кодеком SSC, вы можете слушать аудио высокого разрешения так, как оно было задумано, и наслаждаться каждым звуком в превосходных деталях. Этот уровень качества звука распространяется и на телефонные звонки.

Новейшая серия Galaxy Z подтверждает стремление Samsung делать больше для людей и планеты с меньшими затратами, переосмысливая дизайн и упаковку мобильных технологий. Samsung продолжает расширять использование переработанных материалов в Galaxy Z Fold6 и Flip625, впервые используя переработанное золото и медь.

Для дополнительной информации о Galaxy Z Fold6, Z Flip6, Galaxy Buds3 и Buds3 Pro посетите: https://www.samsung.com/az/.

Следует добавить, что в рамках предварительных продаж с 24 июля по 7-е августа при приобретении Galaxy Z Fold6 все клиенты получат Galaxy Buds3 и чехол S Pen, а также Galaxy Buds3 при приобретении Galaxy Z Flip6. Кроме того, при покупке Galaxy Z Flip6 и только в фирменных магазинах покупателям в качестве подарка будут вручены наушники Buds3 и специальный чехол.