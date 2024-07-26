Менендес превращается в Титус: о традиции продажности в американской политике

Автор: Акпер Гасанов

Свято место пусто не бывает. Эта поговорка уместна и в случае, когда мы говорим об американских политиках, падких на деньги армянского лобби Соединенных Штатов. Буквально на днях пришло сообщение о том, что сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, признанный виновным в коррупции и работе в качестве иностранного агента, подал заявление об отставке.

Он покинет Сенат 20 августа. Уходит вынужденно и с позором. В течение нескольких дней Менендес отказывался уходить в отставку, несмотря на призывы сенаторов-однопартийцев. Но, в итоге, начал он свое утомительное путешествие на дно ямы позора. Доказав своим жизненным финалом, что за все в этой жизни приходится платить - в том числе и за прежние грехи.

Это я к тому, что Менендес известен своей проармянской, антитурецкой и антиазербайджанской позицией. Он автор законопроекта о введении санкций против Азербайджана и оказании военной помощи Армении, входил в парламентскую группу Конгресса по делам Армении. Казалось бы, глядя на его позор, иным американским политикам стоит сторониться лоббирования интересов армян. Но, увы, в реальности все происходит не так.

И вот, о себе решила заявить американская конгрессмен Дина Титус. Она заявила, что "Азербайджан продолжает удерживать и пытать 90 военнопленных". Одного этого предложения достаточно, чтобы понять, что у дамы из американского Конгресса - галлюцинация. Но, чтобы был понятен масштаб ее отрыва от реальности, приведу полную цитату от Титус. Это, сразу замечу, было феерично.

"После нападения на армян в "арцахе", Азербайджан продолжает удерживать и пытать 90 военнопленных, в том числе, многих высокопоставленных армянских чиновников", - написала Титус на своей странице в микроблоге Х. Но это было не все. Она заявила, что Конгресс должен принять ее Закон о пересмотре санкций против Азербайджана, чтобы привлечь нашу страну "к ответственности за нарушение международного права".

Такая вот была "пламенная речь" дамы из американского Конгресса. Которая, вполне возможно, сравнивает себя вовсе не с Бобом Менендесом, а с Нэнси Пелоси. Визит которой в Ереван, в сентябре 2022 года, обошелся армянским налогоплательщикам в $120 млн. Из которых $50 млн - это разовый взнос в Демократическую партию, а остаток в $25 млн - стоимость самого визита с перелетом и режимом безопасности на 72 часа. "Чем эта Нэнси лучше меня?", вполне может думать Дина Титус.

А чтобы у армянского лобби США укоренилось мнение, что она и впрямь ничем не хуже Пелоси, озвучивает Титус армянские нарративы беззастенчиво и наплевав на репутацию. Будь иначе, она хотя бы потрудилась узнать, что никакого "арцаха" не было, нет и не будет. Более того, даже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы.

Да, признал он очевидное вынуждено, после 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Ханкенди и окрестностях, но после его признания совсем как-то нелепо звучит заявление Титус про "арцах". Что до армян, то они проживали на временно оккупированных территориях Азербайджана незаконно. А что делают США с незаконными мигрантами? Правильно - они борются с ними, изгоняя из страны.

Ровно то же самое сделал и Азербайджан. Причем, угощая напоследок армян водой, соками, печеньем. И предлагая остаться всем готовым признать законы Азербайджана. Ясное дело, что обо всем этом Титус писать не стала. За такое ей денег не отсыпят. А вот за призыв в стиле героя стихотворения Галича, могут отсыпать очень даже щедро. Тем более, что она еще и про доставленных в Баку лидеров карабахской хунты вспомнила.

Титус жаждет свободы для Рубена Варданяна, Бако Саакяна, Аркаши Гукасяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Давида Манукяна, Араика Арутюняна и Левона Мнацаканяна. Ничего удивительного в происходящем нет. Мировое армянство в свое время требовало освобождения даже террористов, которые осуществляли свои акции в США и разных городах Европы. Понятно, что в Баку плевать хотели на заявления с высоты "Пламенной Башни". Но стоит все же в очередной раз констатировать, что американская политика просто кишит поистине аморальными персонажами, которые готовы врать, лицемерить, требовать освобождения сепаратистов и военных преступников. А это то, что никак не может вызывать уважения к Соединенным Штатам. И уж точно лишает их права менторствовать.