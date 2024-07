Enigma заложила звезду в Sea Breeze Walk of Fame в Баку

В рамках первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, прошла церемония закладки звезды с автографом всемирно известной группы Enigma на Аллее славы (Walk of Fame) в городе-курорте Sea Breeze в Баку, сообщает Day.Az.

Enigma (от др.-греч. "загадка") - немецкий студийный проект, основанный в 1990 году музыкантом и продюсером Мишелем Крету, который хотел создать музыку, не подчинявшуюся старым правилам и представляющую новую форму художественного выражения с мистическими и экспериментальными компонентами. Его жена, певица Сандра, исполняла многие вокальные партии в его композициях. Вместе с Крету мужские вокальные партии Enigma исполняли Энди Хард, известный публике как Angel. Эндрю Дональдс, ямайский регги-исполнитель присоединился к Enigma в 1999 году, став соавтором некоторых композиций и одним из выдающихся солистов. За годы существования Enigma продала 8,5 млн альбомов в США и около 70 млн во всем мире. Проект имеет более 100 золотых и платиновых дисков и 3 номинации на премию "Грэмми".

Церемония открытия звезд прошла в лучших традициях Голливуда: красная дорожка, множество журналистов и гостей, автограф-сессии знаменитостей.

Творческий коллектив отметил, что рад впервые приехать в Азербайджан, восхищен красотой Баку и побережья Каспия, высокой организацией Dream Fest, и выразил надежду реализовать проект-синтез с азербайджанской музыкой.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея славы, посвященная выдающимся персонам: артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. История Walk of Famе началась с визита в Баку легендарного Энгельберта Хампердинка - почетного гостя фестиваля Dream Fes. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban.

