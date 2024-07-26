В КНР готовы сотрудничать с РФ в деле защиты основных интересов двух стран

Политическое взаимодействие России и Китая носит прочный и постоянно развивающийся характер, в нынешних сложных международных условиях КНР готова к тому, чтобы сотрудничество двух стран было направлено на поддержку и защиту основных интересов друг друга, заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Перед лицом сложной международной ситуации, внешнего вмешательства и сопротивления Китай готов сотрудничать с Россией, чтобы отстаивать стремление к постоянному добрососедству и дружбе, твердо поддерживать друг друга, защищать свои основные интересы и всегда оставаться попутчиками и хорошими партнерами для взаимного развития и процветания", - приводит МИД КНР слова Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Встреча состоялась во Вьентьяне в рамках министерских мероприятий по линии АСЕАН.

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