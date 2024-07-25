В ФРГ усилят меры безопасности в аэропортах

Федеральная полиция Германии усиливает меры безопасности во всех крупных аэропортах страны в целях предотвращения акций протеста радикальных экоактивистов, которые зачастую приводят к нарушению авиасообщения. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, правоохранители хотят предотвратить дальнейшие протестные акции, хотя ответственность за безопасность несут операторы аэропортов.

Ранее несколько участников радикального движения Letzte Generation ("Последнее поколение") пробрались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Франкфурта-на-Майне, устроив там акцию протеста. В результате этого авиасообщение было временно приостановлено, отменено порядка 140 рейсов. Накануне аналогичная ситуация произошла в аэропорту Кёльн/ Бонн. Акции являются частью международной кампании протеста, призывающей к отказу от ископаемого топлива к 2030 году. Сами активисты заявили, что планируют в течение последующих нескольких недель проводить акции протеста, в результате которых будет нарушена работа воздушных гаваней по всему миру.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер подвергла резкой критике действия экоактивистов и предложила ужесточить наказания за подобные акции протеста, вплоть до лишения свободы.

Letzte Generation призывает к более решительной борьбе с изменением климата, ограничению скорости на автомагистралях и снижению стоимости проезда в общественном транспорте. Представители движения подчеркивали, что будут проводить акции до тех пор, пока власти Германии не найдут оптимального решения. Кабмин ФРГ неоднократно критиковал их действия.

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