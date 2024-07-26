Новый президент Ирана раскритиковал выступление Нетаньяху в Конгрессе США

Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан подверг критике речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Конгрессе США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нельзя игнорировать убийства невинных людей и беззащитных детей, а преступника нельзя обелить с помощью оваций. Невинная кровь никогда не щадит угнетателя", - написал политик в X (ранее Twitter).

24 июля Нетаньяху выступил на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, где заявил, что завершит военную операцию в секторе Газа, когда палестинское движение ХАМАС сложит оружие и освободит заложников. Глава кабмина призвал создать альянс безопасности на Ближнем Востоке "в противовес растущей иранской угрозе" по аналогии с НАТО.

5 июля Пезешкиан избран президентом Ирана. 30 июля, через два дня после подписания лидером Ирана указа об утверждении Пезешкиана в должности, в парламенте пройдет церемония приведения нового главы исполнительной власти к присяге.

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