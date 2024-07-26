Сборная Британии пожаловалась на недостаток еды на Олимпиаде

Спортсмены сборной Великобритании пожаловались на недостаток продуктов и некачественную еду в Олимпийской деревне в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом рассказал The Times глава Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон.

"Не хватает определенных продуктов: яиц, курицы, определенных углеводов. Кроме того, важно качество еды, поскольку спортсменам подают сырое мясо", - сказал Энсон.

Глава Британской ассоциации отметил, что спортсмены решили питаться на базе национальной команды в Клиши-ла-Гаренн, поэтому организация была вынуждена пригласить еще одного повара из-за повышенного спроса на блюда.

Энсон добавил, что в центре в Клиши атлеты не только обедают, но и берут с собой еду на ужин, поскольку не хотят питаться в ресторане для спортсменов. "Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы у наших спортсменов было преимущество за счет большего количества еды. Это самая большая проблема на данный момент", - заключил он.

Ранее французская газета L'Equipe описывала сложную ситуацию с обеспечением питания спортсменов.