Франция морит голодом спортсменов, прибывших на Олимпиаду

Спортсмены пожаловались на низкую скорость пополнения запасов некоторых продуктов питания и недостаточное количество еды в главном ресторане Олимпийской деревни.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету L'Equipe.

Отмечается, что из-за большого количества спортсменов во время завтрака в среду было ограниченное количество яиц.

Французская сторона попыталась оправдаться за происшедшее. В компании, отвечающей за организацию питания, отметили, что активно работают над поставками. Также сообщается, что некоторые продукты, в частности, яйца и мясо на гриле, пользуются особой популярностью у спортсменов.

Ранее мы сообщали о том, как олимпийскую команду Австралии по велоспорту ограбили в Париже.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 26 июля.

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