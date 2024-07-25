"Какое безумное начало поездки": Олимпийскую команду Австралии по велоспорту ограбили в Париже - ФОТО - ВИДЕО
Олимпийскую команду Австралии по велоспорту ограбили в Париже, сообщает в четверг Day.Az.
Был ограблен фургон команды велосипедиста. Об этом сообщил сам спортсмен в социальных сетях.
По словам Мартина, преступники разбили окно пассажирского сиденья фургона. В итоге из машины был украден не только бумажник, но и снаряжение, включая массажный стол физиотерапевта. Используя устройства отслеживания багажных бирок, Мартин и его команда смогли найти некоторые вещи из своего фургона, которые были разбросаны по местному парку.
"Какое безумное начало поездки", - подытожил Логан Мартин случившееся.
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