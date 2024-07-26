Cпад производства в ЕС достиг семимесячного максимума

Спад промышленного производства в еврозоне в июле продолжился. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны (PMI) в этом месяце упал до 45,6 пункта, достигнув минимума за последние семь месяцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом изданию Politico сообщили в международном рейтинговом агентстве S&P Global.

Газета также приводит значения PMI в отдельных странах ЕС: так, в ФРГ этот показатель в июле составил 42,6 пункта, а во Франции - 44,1. По оценкам издания, эти цифры "подтверждают худшие опасения лидеров ЕС" в отношении европейской экономики. "Это похоже на серьезную проблему", - комментирует ситуацию главный экономист Гамбургского коммерческого банка Сайрус де ла Рубиа. По его словам, резкое и значительное падение объемов производства в ФРГ вызвало общий спад экономики страны.

Как пишет издание, ущерб европейской - и прежде всего, германской - промышленности был нанесен резким ростом цен на энергоносители после введения ЕС эмбарго на поставки российского угля и нефти в 2022 году. Теперь же надежды на быстрое восстановление экономики сообщества после кризиса исчезают. "Ситуация в [европейской] промышленности <...> выглядит мрачно, и нет никаких признаков изменений к лучшему", - приводит издание слова главы ЦБ Финляндии Олли Рена. По его оценкам, для стран ЕС настало время признать, что промышленный спад "не такой уж временный и цикличный, как предполагалось ранее".

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