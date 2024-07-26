Джейхун Байрамов и глава МИД Сомали обсудили вопросы сотрудничества

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмедом Моаллимом Фиги в расширенном составе.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Сомали.

Стороны также обменялись мнениями о механизмах использования потенциала различных сфер для сотрудничества, включая экономику, торговлю, энергетическую безопасность.

В ходе встречи также обсуждались постконфликтное региональное восстановление Азербайджана и мирные усилия.

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