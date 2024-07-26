США проинформировали Иран о готовности вернуться к ядерной сделке

Вашингтон проинформировал Тегеран о готовности администрации президента США Джо Байдена осуществить быстрый возврат к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом газете Al-Jarida сообщил источник в Высшем совете национальной безопасности Ирана.

По его информации, 23 июля американская сторона проинформировала иранские власти, что администрация Байдена готова вести переговоры о быстром возврате к СВПД "при условии внесения в него незначительных поправок".

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