Олимпиада в Париже: недовольные французы и отсутствие туристов

Считаные часы отделяют Францию от поднятия занавеса XXXIII Олимпийских игр.

Как передает Day.Az, согласно данным социологической службы Elabe, 47 процентов французов относятся к событию "индифферентно", 28 процентов - "скептически" и только 25процентов - "с энтузиазмом".

Такие показатели наблюдаются во всех группах населения, будь то служащие, жители парижского региона или молодые французы в возрасте от 25 до 34 лет, пишет ТАСС. Лишь среди избирателей, голосующих на выборах за президента республики Эмманюэля Макрона, группа "энтузиастов" в канун открытия Олимпиады показала 50 проц.

74 процентов участников опроса полагают, что Игры никак не улучшат настроение французов, не менее 70 процентов сомневаются в способности парижской Олимпиады содействовать национальному сплочению, а 59 процентов думают, что Игры не укрепят патриотизм. В то, что Олимпиада может дать импульс экономике, верят менее половины опрошенных.

Информационно-пропагандистская кампания властей вокруг подготовки к Олимпиаде большого успеха, как можно судить, не имела. Так, большинство французов, согласно анкете Elabe, без особого доверия восприняли доклады различных ведомств о значительном улучшении качества воды в Сене.

Несмотря на проведенные очистные работы для подготовки реки к соревнованиям по триатлону и марафонскому плаванию, лишь 17 процентов опрошенных готовы искупаться в ее водах, если бы такая возможность представилась. Тогда как 83 процентов респондентов такое купание лично для себя исключают вовсе. Не способствовали популярности Сены как водоема для купания и показательные заплывы министра спорта Амели Удеа-Кастера и мэра Парижа Анн Идальго.

На протяжении последних недель рестораторы и отельеры сетуют, что в Париже наблюдается нехватка как туристов, так и местных жителей. По словам президента Французской ассоциации метрдотелей Алена Фонтена, вот уже месяц нет ни туриcтов, ни парижан, а значит, роста доходов, на который так надеялись, не предвидится.

Судя по всему, вместо того чтобы радоваться французской олимпийской миссии, многие парижане предпочли покинуть пределы столицы. Умножившиеся автомобильные пробки (день открытия Олимпиады автомобилисты заранее окрестили "черной пятницей"), рост цен, увеличившаяся перегрузка общественного транспорта склонили многих к отъезду в провинцию.

Французский эксперт по геополитическим аспектам спорта Жан-Батист Геган констатирует, что в последние два десятилетия общественность в большинстве западных стран настроена против приема Олимпиад. С 1997 года две трети референдумов по поводу организации Игр окончились победой противников этих соревнований. По мнению исследователя, такой исход объясняется тем, что цена организации подобного двухнедельного события стала астрономической, а сами проекты редко приносят пользу местному населению.