Нидерланды могут многому поучиться у Азербайджана с точки зрения управления водными ресурсами

Комплексный подход к инженерным и технологическим мерам позволит Азербайджану эффективно справляться с водным дефицитом.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала специальный посланник Нидерландов по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен (Meike van Ginneken) в ходе учебной сессии в Университете ADA.

"Рассматривая меры, предложенные в отчете Всемирного банка по Азербайджану, можно выделить три основные категории. Во-первых, инженерные и технологические меры. Повышение эффективности орошения на фермах становится важным в условиях водного дефицита. Правительство Азербайджана стремится расширить площади под орошение, но для этого необходимо удвоить усилия по повышению эффективности использования воды и сокращению ее утечек. Реабилитация и модернизация гидротехнической инфраструктуры, большей частью построенной в советское время, также является важной задачей", - сказала Мейке ван Гиннекен.

По ее словам, во-вторых, это пространственное планирование.

"В отчете подчеркивается необходимость реформирования сельскохозяйственных субсидий таким образом, чтобы они способствовали адаптации к изменению климата. В мировом масштабе сельскохозяйственные субсидии составляют около 680 миллиардов долларов в год и зачастую направлены в неправильное русло. В результате 70 процентов вырубки лесов связано с сельскохозяйственными субсидиями. Реформируя сельскохозяйственные субсидии, в том числе и в Азербайджане, можно изменить структуру посевов, убедить фермеров использовать менее водоемкие культуры и помочь малым фермерам адаптироваться к новым условиям. В настоящее время большая часть субсидий, как в Азербайджане, так и в других странах, поступает крупным производителям. Таким образом, комплексный подход к инженерным и технологическим мерам, пространственному планированию и реформированию сельскохозяйственных субсидий позволит Азербайджану эффективно справляться с водным дефицитом и повышать устойчивость сельского хозяйства к климатическим изменениям", - добавила спецпосланник.

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