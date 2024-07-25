Посол Казахстана об увеличении объема грузоперевозок по Среднему коридору

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Средний коридор) демонстрирует последовательный рост грузоперевозок из года в год.

Об этом сказал в четверг Trend посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель на полях азербайджано-казахстанского сельскохозяйственного форума, который прошел в посольстве, передает Day.Az.

"К Среднему коридору интерес в настоящее время большой. Не только в нашем регионе, но и вне его. Мы видим, что различные игроки проявляют интерес к маршруту. Президент Касым-Жомарт Токаев ставил цель достичь пятикратного роста грузооборота по Среднему коридору и, в принципе, мы к ней идем достаточно хорошо. Потому что у нас каждый год примерно двукратное увеличение грузоперевозок. То есть в 2022 году было двукратное увеличение, в 2023 почти двукратное. В этом году мы тоже наблюдаем хороший рост", - отметил он.

По его словам, в прошлом году объем транспортировки грузов составил почти 2,8 миллиона тонн.

"В этом году мы ожидаем, что показатели превысят 4 миллиона тонн, а возможно и достигнут 4,5 миллиона тонн. То есть динамика хорошая, но конечно этого еще недостаточно. Если мы будем работать такими темпами, оперативно устранять все барьеры, решать бюрократические вопросы, выстраивать работу по принципу единого окна, то объем в 10 миллионов тонн в год не за горами. Мы также надеемся на дальнейшее увеличение объема", - добавил посол.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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