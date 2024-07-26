https://news.day.az/world/1677679.html В России на водохранилище прорвало дамбу - введен режим ЧС
В России на водохранилище прорвало дамбу - введен режим ЧС
В Челябинской области РФ на Киалимском водохранилище прорвало дамбу.
Как передает Day.Az, об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
В администрации Карабашского городского округа ТАСС сообщили, что порядка 200 человек оказались в зоне подтопления близ города Карабаша. Киалимское водохранилище является одним из основных питьевых источников города.
"Дамбу прорвало на Киалимском водохранилище. Идет эвакуация в поселках Киалим, Мухаметово", - сказали в администрации.
Объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили ТАСС в администрации городского округа.
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