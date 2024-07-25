Самир Шарифов обратился с призывом к министрам финансов стран G20 в связи с климатическим финансированием

24 июля в бразильском городе Рио-де-Жанейро в рамках встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран-членов "Большой двадцатки" (G20) состоялось мероприятие под названием "COP28-G20 Бразильское финансовое направление: как сделать устойчивое финансирование возможным, доступным и выгодным".

Как сообщает Day.Az, по приглашению председательства COP28 и министерства финансов Бразилии Азербайджан на данном заседании представляла делегация во главе с министром финансов Самиром Шарифовым.

Выступая на открытии мероприятия, посвященного оценке обеспечения устойчивых финансовых источников в связи с глобальным изменением климата, министр Самир Шарифов отметил, что ответные меры на глобальный вызов в связи с нарастающим климатическим кризисом требуют создания финансового обеспечения в соответствующем объеме и без промедления.

Это, в свою очередь, потребовало от стран мира, подписавших в 2015 году Глобальное климатическое соглашение (Парижское соглашение), создания финансового механизма, реализующего выделение развитыми странами на ежегодной основе климатического финансирования развивающимся странам для выполнения ими части взятых на себя обязательств по сокращению выбросов углекислого газа, которая приходится на эти страны. Но, несмотря на то, что с того момента прошло много времени, этот вопрос все еще стоит на повестке дня. Данное обстоятельство делает еще более актуальным определение и согласование между сторонами соглашения Новой климатической финансовой цели для достижения целей Парижского соглашения во время конференции COP, которая состоится в Баку в текущем году.

Министр подчеркнул, что мероприятие COP29 в Баку будет плодотворной площадкой для определения справедливой и амбициозной новой цели климатического финансирования, удовлетворения потребностей повестки дня климатического развития развивающихся стран и восстановления доверия к Парижскому соглашению, и отметил исключительную роль Большой двадцатки в принятии цели по климатическому финансированию в этом году, призвал министров финансов государств G20 к дополнительным усилиям по согласованию своих позиций.

Подчеркнув необходимость мобилизации дополнительных финансовых ресурсов для удовлетворения потребностей развивающихся стран в климатическом финансировании, министр Самир Шарифов отметил, что во время председательства Бразилии в G20 к работе специально созданной рабочей группы по климатическому финансированию был приглашен и Азербайджан, и предложил включить в повестку дня этой рабочей группы вопрос увеличения ресурсной базы многосторонних банков развития, а для достижения этой цели предложил министрам финансов Большой двадцатки подготовить и представить специальный отчет.

В рамках визита в Бразилию министр Самир Шариф провел двусторонние встречи с министром финансов этой страны Фернандо Хаддадом и министром окружающей среды и изменения климата Мариной Силва, а также государственным министром финансов Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Хусайни, министром финансов Индонезии и сопредседателем Коалиции министров финансов в поддержку борьбы с изменением климата Шри Муляни Индравати, генеральным директором COP28 Мажидом Аль Суваиди, исполнительным директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой и президентом Всемирного банка Аджаем Банга.

На встречах обсуждались отношения сотрудничества между Бразилией в качестве президента G20 и будущего председателя COP30, Объединенными Арабскими Эмиратами в качестве председателя COP28 и Азербайджаном в качестве председателя COP29, была дана оценка роли G20 в определении и принятии Новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию, обсуждены увеличение ресурсной базы многосторонних банков развития, повышение эффективности частного капитала, пути привлечения климатического финансирования и другие вопросы, связанные с предстоящей COP29 в Баку.

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