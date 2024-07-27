В ООН заявили об «эпидемии экстремальной жары» в мире

На Земле миллиарды людей сталкиваются с "эпидемией экстремальной жары". С таким заявлением на брифинге выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Это была неделя беспрецедентной жары", - отметил он.

Гутерриш напомнил, что сначала Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днем за всю историю наблюдений. Но в понедельник, 22 июля, ртутный столбик поднялся еще выше. При этом следующий день, 23 июля, прошел в таком же диапазоне. Эти трое суток побили температурный рекорд за всю историю наблюдений.

По словам генсека ООН, планета становится "все жарче и опаснее для всех" из-за эпидемии экстремальной жары.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!