Певцу Агадашу Агаеву и охраннику, с которым у него произошел конфликт, предъявлено обвинение

Продолжается следствие по уголовному делу о хулиганских действиях народного артиста Азербайджана Агадаша Агаева и охранника частного медучреждения.

Как сообщает в четверг Day.Az, в рамках следствия по уголовному делу по статье 221.3 (хулиганство) УК Азербайджанской Республики назначены соответствующие экспертизы для определения степени тяжести нанесенных травм.

Оба участника инцидента были привлечены к уголовной ответственности в качестве обвиняемых и им были предъявлены обвинения.

Отметим, что 22 июля житель города Баку Н.Джалилов обратился в полицию с заявлением, в котором сообщил, что около 7 часов того же дня в одном из частных медицинских учреждений, где он работал сторожем, А.Агаев оскорбил его и угрожал топором.

Н.Джалилов отметил в заявлении, что топор, брошенный в его сторону А.Агаевым, попал в ногу работника клиники Н.Пашаевой, ранив ее.

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