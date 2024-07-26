Ватиканская газета написала о христианской архитектуре Кавказской Албании на территории Азербайджана

В газете L'Osservatore Romano, единственном официальном печатном органе Святого престола, опубликована статья "У истоков христианства. По следам Албанской апостольской церкви в Азербайджане. Путешествие в древнюю Кавказскую Албанию".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посетившая Азербайджан журналист газеты Росселла Фабиани в своей статье рассказывает о христианстве в Азербайджане, древнем албанском наследии, состоянии религиозных общин, проживающих в нашей стране, а также приводит исторические факты. В публикации говорится о том, что в 1836 году царь Николай I решил упразднить Албанскую церковь и подчинить ее армянской григорианской церкви.

Отмечается, что возникновение Албанской апостольской церкви на Кавказе приходится на IV век нашей эры. Подчеркивается, что древняя Кавказская Албания простиралась от гор на севере до реки Араз на юге, от Каспийского моря на востоке до границ Грузии (тогдашней Иберии) на Западе. Сегодня на этой территории располагается Азербайджан.

Кавказская Албания была одной из первых стран в мире, принявших христианство, проповедуемое Елисеем, учеником апостола Фаддея. Посланный на Кавказ святым Иаковом, первым Патриархом Иерусалимским, Елисей, по его собственным словам, вдохновленный жизнью Иисуса, посеял на Кавказе "семена" древней албанской Апостольской церкви восточного обряда.

Путешествие Елисея было долгим. Он выехал из Иерусалима, пересек несколько стран и, прибыв в село Киш в Шекинском районе, основал здесь первую церковь Кавказской Албании. Письменные источники и образцы материальной культуры свидетельствуют о существовании здесь начиная с I века 26 племен, доминирующей этнической группой которых были албанцы. Наличие этой цивилизации и церкви долгое время оставалось неизвестным, пока в 1937 году грузинский лингвист Илья Абуладзе, исследуя армянскую рукопись, не обнаружил ряд необычных алфавитов. В 1947 году во время строительства большой плотины в азербайджанском городе Мингячевир были обнаружены новые надписи, идентичные найденным в армянской рукописи.

Через несколько лет - в 1952 году была найдена новая рукопись, состоящая из того же алфавита, что и предыдущие. В мае 1975 года после пожара, уничтожившего ряд мест в монастыре Святой Екатерины на горе Синай в Египте, под обрушившимся полом обнаружилось уцелевшее помещение. Там с XVIII века хранилось 1 100 рукописей, из которых 140 были грузинского происхождения.

Среди них две играли решающую роль: N Sina 13 и 55, кодексы, написанные на пергаменте. Две рукописи X века представляли собой палимпсесты (в древности так называли рукопись, написанную на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении) с текстом на албанском языке, расположенным в два столбца без пробелов между словами.

После сравнения письма двух палимпсестов с алфавитом Матенадарана MS, 7117 и надгробными надписями, обнаруженными в Азербайджане в 1947 и 1952 годах, немецкие ученые Йос Гипперт и Вольфганг Шульц пришли к выводу, что две грузинские рукописи N Sina 13 и 55 были составлены на албанском языке и являлись частью не дошедшей до нас рукописи. Но прежде всего синайские палимпсесты доказывали преемственность между литургическим языком албан и современным удинским языком.

В статье также отмечается, что на основе этих находок можно сделать вывод: средневековые письменные источники, утверждающие, что первые церкви в Кавказской Албании относятся к I веку, были правы. В этом отношении незаменимы мысли, написанные Моисеем Каланкатуйским (VII век) в книге "История Албании": "В Иерусалиме Елисей был назначен святым Иаковом, братом Иисуса, первым патриархом Иерусалима. Елисей принял Восток как дар. Он пришел в село Гис (Киш), расположенное на севере Азербайджана, основал здесь церковь, принес в жертву животное. Это место - первоисточник наших церквей, основа древних столиц и начало места величия".

Но только в середине IV века (после Миланского эдикта 313 года) албанские правители официально приняли христианство и начали чеканить монеты в Габале, первой столице Кавказской Албании. Это положило начало второму этапу развития христианской архитектуры, который длился с IV по VII века. Таким образом, христианство стало важным фактором объединения многонационального албанского государства. Пространства, на которых расположены памятники древних верований, послужили основой для строительства базилик и церквей. В XII веке Албанская церковь переживала возрождение. В этот период были построены новые, отреставрированы самые старые церкви, созданы новые образцы архитектуры. Примером может служить монастырь Хатираванг, построенный в 1204 году и расположенный в Кяльбаджарском районе, а также Худавенгский монастырь, построенный в 1214 году и внесенный ЮНЕСКО в список памятников всемирного значения. Кроме того - монастырь Гянджасар, расположенный в Агдеринском районе и основанный в 1216 году. Один из его эпиграфов гласит: "Построен для албан по указанию албанского патриарха".

Это монастырь, духовный центр Албанского княжества, который оставался независимым до 1836 года, когда царь Николай I решил упразднить Албанскую церковь и подчинить ее армянской григорианской церкви.

Подчеркивается, что с подписанием в 1828 году Туркменчайского договора, предусматривавшего переселение армян из Османской и Персидской империй на территории Карабахского, Иреванского и Нахчыванского ханств, уже начался постепенный упадок Албанской церкви. После этого начался процесс григорианизации наследия Кавказской Албании. Однако во время археологической экспедиции в Карабах в 1918-1919 годах президент Академии наук советской Армении, востоковед Иосиф Орбели исследовал и описал более тысячи эпиграфов, выгравированных на стенах церквей и монастырей Карабаха, в частности Гянджи. Армянский археолог в своей книге "Надписи Гянджасара и Авоцптука" на основе результатов исследования пришел к выводу о том, что культурное архитектурное наследие является наследием Кавказской Албанской церкви, которая является неотъемлемой частью мирового наследия, особенно христианского.

Отметим, что это первая статья из целого цикла, подготовленного журналисткой о поездке в нашу страну.