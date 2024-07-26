Армянское «Джуманджи» - Пашинян делает очередной ход

Автор: Лейла Таривердиева

Как сообщают армянские СМИ, Армения приступила к предметным переговорам с США о строительстве нового атомного энергоблока, который должен заменить действующую Мецаморскую АЭС, доживающую свой срок. Первоначально переговоры о строительстве нового энергоблока велись с российской стороной, но Ереван решил сделать "ход конем" и оборвать и эту нить, связывающую его с Россией. По мнению большинства неармянских экспертов, выбор западных технологий, к которым совершенно не адаптирована армянская инфраструктура, носит явно политический характер. Передав США заботу о своей атомной энергетике, руководство Армении выразило Москве свое "фи". На фоне не менее демонстративного военного сотрудничества с Америкой и приглашения в Минобороны РА американских инструкторов, тема АЭС перестает быть сугубо темой энергетики и становится составной частью вопроса противостояния России и США на Южном Кавказе.

Никол Пашинян считает, что сделал хитрый ход, резко заменив европейцев, которые ничего сами не решают, на американцев, которые всем рулят, и не осознает, что данный ход был сделан за него теми, кто управляет нынешними процессами в Армении. По глупости и недопониманию в стане соседей начинают звучать надежды на получение американских ядерных технологий. И все бы ничего, если не вспоминать, что в Армении не раз заговаривали о собственном ядерном оружии. Мы помним, что и в годы оккупации территорий Азербайджана, и после войны в адрес Баку звучали угрозы "грязной" бомбой, порой даже со стороны чиновников. Понятно, что своих умов, финансов и смелости у Армении на такое не хватило бы, но теперь, когда Ереван пристроился под американской подмышкой, ядерные амбиции снова могут посетить эту "маленькую, но гордую" страну, как посещали ранее.

Думаете, это просто прикол? Ничего подобного. В начале сентября 2020 года, буквально за пару недель до начала Второй карабахской войны, в армянских СМИ шли публикации на тему "может ли Армения сделать ядерную бомбу?" Эксперты уверяли, что Ереван до сих пор не создал своей бомбы только потому, что у армян нет денег, а еще потому, что из-за карабахского конфликта Армению не приняли бы в "ядерный клуб". Что ж, теперь конфликт разрешен и, похоже, дороги открыты?

После апрельских боев 2016 года различные отставные генералы требовали от властей приступить к созданию "оружия возмездия и сдерживания", а также обратиться в МАГАТЭ и ООН и потребовать у этих организаций ядерное оружие для армян, "чтобы ни одна сволочь не напала больше на Армению". Экс-премьер Грант Багратян вообще шокировал общественность заявлением, что атомная бомба у Армении уже есть, и назвал его "единственным способом обезопасить Армению от дальнейших нападений и агрессии двух соседей". Не остался в стороне даже Никол Пашинян. В бытность оппозиционным депутатом он как-то на полном серьезе поднял в парламенте вопрос о том, имеет ли Армения де-юре право создавать ядерное оружие и проводить исследования в этом направлении, есть ли у нее научный и технический потенциал для такого дела. А пару лет назад его соратник, председатель комиссии парламента по обороне и безопасности Андраник Кочарян заявил о возможности создания в стране атомной бомбы. Так прямо и сказал. Нет проблем, но сначала "необходимо оперативно вернуть утраченное, много достичь, а самое главное - наладить органическую связь между Арменией и зарубежным кадровым потенциалом". На более низком, экспертном уровне, в Армении полагают, что имеют право на атомную бомбу. Так, обозреватель Акоп Бадалян считает, что "в рамках выстраивания нового миропорядка" Ереван должен продвигать вопрос права на ядерное оружие.

Похоже, Армения уже нашла свое место в новом мировом порядке...

Каждому ясно, что создание своей ядерной бомбы - это процесс, который по зубам лишь немногим странам. Армения к ним не относится. Не сможет она и приобрести такое оружие, так как никто ей его не продаст. Но нельзя исключать, что такое вооружение гипотетически может оказаться на территории страны, если военное партнерство Армении с США зайдет слишком далеко. Напомним, что в 2019 году тогдашний президент Дональд Трамп впервые официально признал, что на базе ВВС США в Турции хранится 50 тактических ядерных боезарядов. Да и, по слухам, первая советская ядерная бомба была произведена на секретном подземном заводе где-то около озера Севан (Гейча), который хоть и не действует, но, как утверждают конспирологи, существует по сей день.

Никто не говорит, что Армения может взять и бросить ядерную бомбу на соседей, имей она реально такое оружие. В головах армянских националистов полно насекомых, но даже они на такое не пойдут, хотя бы из чувства самосохранения. Находясь в здравом уме и трезвой памяти, никто на планете не нажмет на заветную кнопочку. Но тут есть некоторые нюансы, характерные для армянской стороны. Тут имеется проблема контроля, точнее его неопределенности. Вспомнилась история с печально известными "Искандерами". Когда еще до войны их торжественно провезли на параде по главной площади Еревана, власти объявили, что Армения купила ОТРК у России и они переданы в арсенал ее вооруженных сил. Саргсян с Оганяном и Гарегином чуть не выпали с трибуны от гордости во время дефиле. Когда же после 44-дневной войны обломки такой ракеты обнаружились в лесах под Шушой, началась чехарда. Никто в Армении не смог с определенность ответить на вопрос, применила армия "Искандеры" или нет и кто их, черт возьми, контролирует. Вопрос, вроде, простой и в условиях войны совершенно естественный. Тем более, что приобретение ОТРК не было секретом. Но четкого ответа так и не получено. Никол Пашинян своими словами о том, что эти ракеты взрывались на 10 процентов, совсем всех запутал и разозлил Москву, откуда заявили, что в ходе 44-дневной войны "Искандеры" не применялись.

Что же тогда нашли в лесу под Шушой азербайджанские саперы? Большой вопрос.

Пример, может быть, не совсем в тему, но очень характерный для наших соседей. Он говорит о том, что Армении нельзя доверять никакое серьезное вооружение, так как потом не удастся найти концы. В случае же с ядерным оружием эти концы искать будет уже просто некому.

К сожалению, наш мир не построен на альтруизме и заботе о ближнем. Разные державы в разное время приходили в Армению не для защиты ее безопасности и процветания ее народа. Но это ничему не научило наших соседей. Сегодня они рассчитывают реализовывать свои амбиции в тени звездно-полосатого флага, как прежде надеялись на российский триколор, Однако их расчеты опять не оправдаются. Нет примеров, когда бы страна, куда вступали американские интересы, погружались в безопасность и процветание. Безопасность и благополучие нужно строить самим, только тогда они будут настоящими.

Все сказанное, конечно, только проекция. Проекция того, как могут развиваться события и к чему могут привести. Армения хочет чего-то добиться, играя на противоречиях держав. Но все закончится тем, что она окажется между молотом и наковальней. Проблем Еревану вряд ли удастся избежать. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на днях многозначительно заявила на брифинге, что, "углубляя сотрудничество со странами, которые объявили своей целью стратегическое поражение России, Ереван рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе, в том числе и в ущерб собственной безопасности".

Армения не та страна, которая способна участвовать в большой игре, и лучше было бы ей в нее не ввязываться. Пашинян думает, что играет в королевские шахматы, а на самом деле движется по доске "Джуманджи", когда каждый следующий ход таит в себе ужасы и кошмары.