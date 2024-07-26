ФБР хочет допросить Трампа в рамках расследования покушения

Федеральное бюро расследований (ФБР) хочет допросить кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в рамках расследования дела о покушении на его жизнь.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что это стандартная часть расследования, поскольку Трамп был целью для преступника. Ранее директор ФБР Кристофер Рей заявил, что в его ведомстве сомневаются, что именно попало в ухо Трампа - пуля или осколок телесуфлера.

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