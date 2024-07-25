Баку выполнит обязательства перед Европой, но подарков не будет

Азербайджан всегда четко выполняет взятые на себя обязательства. Благодаря собственным усилиям и двусторонним переговорам он расширил экспорт своего газа в Европу и продолжает расширять. Но со стороны европейских партнеров не заметно особых усилий в реализации подписанного в июле 2022 года соглашения.

Об этом сказал в беседе с Day.Az глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

На Медиафоруме в Шуше Президент Азербайджана впервые дал понять, что при отсутствии инвестирования со стороны европейских финансовых структур объемы поставок в Европу не дойдут до 20 миллиардов кубометров, отметил Шабан. При этом, подчеркнул он, Баку не нарушит свои обязательства и доведет экспорт в ЕС до объемов, определенных соглашением, подписанным в 2022 году.

"Азербайджан обязался в два раза увеличить поставки в Европу по сравнению с объемами 2021 года, когда экспорт находился на уровне чуть более 8 миллиардов кубометров. То есть европейцы будут получать 16 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Хотя европейские чиновники говорят о 20 миллиардах. В 2026 году Азербайджан планирует довести экспорт в Европу до 14 миллиардов кубометров, в 2027 году - до 16 миллиардов. По итогам 2024 года, как ожидается, европейским партнерам будет экспортировано 13 миллиардов кубометров. То есть за три года экспорт прирастет на 3 миллиарда кубометров газа. Это нам под силу? Конечно, под силу. Как сказал Президент Ильхам Алиев, в 2025 году начнется добыча природного газа из глубоко залегающих пластов блока "Аери-Чираг-Гюнешли". Помимо этого, растут объемы добычи с "Шахдениз". Данные Минэнерго показывают, что рост ожидается и в этом году. На основе этих данных можно сказать, что свои обязательства Азербайджан четко выполняет. Он обязался удвоить объем экспорта на европейские рынки и идет к выполнению этого обязательства", - сказал Ильхам Шабан.

Что касается лицемерия западных партнеров, о котором говорил Президент в Шуше, то тут, по словам нашего собеседника, все ясно. Европарламент принимает соответствующие решения, а Еврокомиссия их выполняет. Европа собирается к 2035 году полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, с 2040 года начать существенно снижать потребление нефти, газа и угля, а с 2050 года полностью прекратить использование ископаемого топлива. То есть, если Азербайджан в конце этого года примет решение о начале второй фазы разработки месторождения "Абшерон", на реализацию проекта, как показывает практика, потребуется минимум пять лет. Добыча начнется только к 2030 году. Еще полтора-два года потребуется на то, чтобы выйти на проектную мощность. А с 2040 года Европа собирается сократить импорт газа. Картина, по мнению азербайджанского эксперта, ясна.

"Азербайджан подходит к таким вопросам не с политической, а с экономической точки зрения. Азербайджан - одна из тех стран, которые умеют отделять политику от экономики и никогда не подставляют своих партнеров и занятые в проектах компании. Вложенные средства должны окупиться и приносить дивиденды владельцам, в том числе Азербайджану. Все годы мы двигались поступательно вперед, но теперь ситуация изменилась. Европа резко прекратила энергетическое сотрудничество с Россией и рассчитывает удовлетворить свои потребности за счет Азербайджана, прекратив при этом финансирование. Получается, что наша страна должна вложить миллиарды долларов в доведение этих проектов до ума, зная, что они не окупятся, потому что у Европы свои взгляды на будущее нефти и газа? Президент правильно выразился - мы не сумасшедшие", - заключил Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева