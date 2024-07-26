За последние десятилетия авиационная отрасль Азербайджана пережила значительный рост.

Как передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала управляющий директор Boeing в Турции и Центральной Азии Айшем Саргин на церемонии вручения дипломов Школы кодирования ThinkYoung, организованной некоммерческой организацией ThinkYoung в партнерстве с аэрокосмической компанией Boeing.

"Я рада присутствовать здесь сегодня, поскольку это мероприятие знаменует собой первое участие компании Boeing в общественной жизни Азербайджана, а также первую инициативу, которую мы предпринимаем в регионе Каспийского моря и Центральной Азии", - подчеркнула она.

Айшем Саргин упомяла, что правительство Азербайджана и частный сектор инвестировали значительные средства в инфраструктуру и парк самолетов.

"Это важный рынок для Boeing, и у Азербайджана есть большой потенциал для развития, в том числе в авиации. Школа кодирования, которую мы реализовали в Азербайджане вместе с нашим партнером, компанией Think Young, является уникальной программой, готовящей учеников к будущему путем развития их цифровых навыков", - добавила она.

Отметим, что с 22 по 26 июля ThinkYoung и Boeing провели свои первые занятия в школе кодирования в Каспийском регионе и Центральной Азии.

В рамках программы в Баку азербайджанские школьники в возрасте от 10 до 17 лет прошли занятия по кодированию, включая уроки по разработке веб-сайтов и игр.

Помимо востребованных цифровых навыков, учащиеся также научились английскому языку и приобрели навыки, которые помогут им в будущей карьере в сфере технологий, авиации и других областях STEM.

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