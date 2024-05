Контрабандные приключения Анара Мамедли и разоблачение западной сети

Источник: Агентство международной информации Trend

Неудивительно, что руководитель "Центра мониторинга выборов и демократического образования" Анар Мамедли был привлечен к ответственности по статье 206.3.2 Уголовного Кодекса Азербайджана (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору). Потому что не секрет, что Мамедли, работающий "экспертом по выборам" с 2001 года, является "агентом влияния" Запада в Азербайджане и благодаря своим услугам стал "грантовым магнатом". Не секрет, что Мамедли пытался оставаться незамеченным и осуществлять контрабанду грантовых средств через других лиц и организации, оставаясь до сих пор "в тени" процессов. И, может быть, именно поэтому он смог осуществлять свою незаконную деятельность более 20 лет.

При изучении биографии Мамедли можно выделить несколько особенностей его деятельности.

Во-первых, он действовал в интересах западных кругов в Азербайджане, вмешиваясь в избирательный процесс, организуя негативные кампании и подготавливая "аргументы" для антипропаганды. Во-вторых, он незаконно получил грантовые средства и передал их западной сети в Азербайджане. В-третьих, он обеспечил сеть, связанную с Западом, не только грантами, которые он привез в страну контрабандой, но и новыми людьми, в частности молодежью.

В не столь далеких 2000-х годах, когда на постсоветском пространстве имели успех "цветные революции", Запад также нацелился на Азербайджан, и с этой целью велась мощная работа по формированию активной сети. Сеть, созданная как в политической оппозиции, так и в гражданском обществе, выполняла одну и ту же "миссию" и вмешивалась в общественно-политическую жизнь страны в соответствии с поставленными задачами. Именно тогда засияла звезда Мамедли. Молодой "эксперт по выборам" быстро привлек внимание западных кругов, или они подготовили его к этой работе. Мамедли играет особую роль в финансировании политической оппозиции посредством грантовых проектов, а также в слежении за выборами, проводимыми в Азербайджане, подготовке "альтернативных докладов", которые западные круги используют в качестве "аргументов" в своих информационных и политических атаках на нашу страну. Для этого он создал "Центр мониторинга выборов" (ЦМВ).

Основной работой ЦМВ, основанной Мамедли 24 июля 2001 года, стало создание сети, состоящей из молодежи, с целью следить за выборами. В связи со всеми выборами, проведенными в Азербайджане в 2001-2008 годах - парламентскими, муниципальными, президентскими, референдумом - негативные доклады были только со стороны ЦМВ. В периоды, когда выборы не проводились, особенно с 2005 года, Мамедли создавал "филиалы" и "представительства" ЦМВ в Гянджинском, Сумгайытском, Бейлаганском, Мингячевирском, Гейчайском, Губинском, Джалилабадском, Шекинском и Нахчыванском районах, привлекая молодежь. Это видимые стороны в деятельности Мамедли и основанной им ЦМВ. Невидимая сторона - это тайные связи Мамедли с председателем Народной партии Азербайджана Али Керимли. Собственно, в этом контексте и можно рассматривать "сияние звезды Мамедли".

После президентских выборов 1998 года Али Керимли начал устанавливать тесные контакты с западными кругами, особенно с сетью Сороса. По условиям того времени они могли легко привезти и присвоить грантовые средства, им удавалось обойти закон. Основными источниками были донорские организации, такие как Сорос и Фонд Маршалла. Для получения грантов от этих организаций были созданы 5 НПО, за которыми стоял Али Керимли, а координировал работу Фуад Мустафаев, занимавший на тот момент должность заместителя председателя по международным делам Партии Народного Фронта Азербайджана. Речь идет о получении миллионов долларов. Однако с выдачей грантов возникли проблемы, поскольку председатель Партии Народного Фронта Азербайджана не смог эффективно реализовать планы Запада в Азербайджане. По имеющимся данным, донорские организации заподозрили, что деньги были расхищены и не потрачены на проекты. Поэтому они отказались работать с НПО Керимли. Для изучения вопроса на месте Алекс Григорьев (Григорьев, который, как говорят, является сотрудником Центрального разведывательного управления США, позже пытался реализовать план "революции фейсбука" в 2012 году в качестве руководителя бакинского офиса Национального института демократии) направляется в Азербайджан. На основании подготовленных им отчетов решено, что грантовые проекты будут реализованы как в западных кругах, так и среди близких к Али Керимли людях. Мамедли предстает человеком, выбранным западными кругами, а созданный им ЦМВ начинает выполнять роль "посредника", "координатора". Мамедли готовил негативные репортажи о выборах, передавал гранты для Партии Народного Фронта Азербайджана и организовывал молодежь. Однако есть сообщения, что Мамедли в сговоре с Али Керимли обманул донорские организации. Например, Мамедли без какой-либо оплаты привлек молодежь Партии Народного Фронта Азербайджана к проектам, связанным с выборами, а деньги, которые были предусмотрены для этой молодежи, распределил с Али Керимли. Есть даже сообщения, что во время одних из выборов 97 тысяч долларов из 100-тысячного гранта достались Али Керимли, что вызвало недовольство среди сотрудников организации Мамедли.

В 2008 году в ЦМВ, возглавляемой Мамедли, был выявлен факт непрозрачного расходования грантов и уклонения от уплаты налогов. Поэтому государственная регистрация организации была отменена. Согласно фактам, Мамедли уклонялся от уплаты налогов, документально оформляя полученные им гранты от имени своей организации как физическое лицо. После роспуска ЦМВ Мамедли сменил ее название и создал "Центр мониторинга выборов и демократического образования" (ЦМВДО). Это было рассчитано как на продолжение своей деятельности, так и на получение большего количества грантовых проектов под названием "обучение демократии" в периоды, когда выборы не проводились. Хотя Мамедли попал под "радар" закона, свою противоправную деятельность он не прекратил. В 2008-2013 годах он вновь оформил полученные им гранты как "физическое лицо". Согласно информации, за 5 лет на банковский счет, открытый Мамедли как физического лица, поступило 480 тысяч долларов. Наряду с этим он также использовал прием реализации грантовых проектов от имени разных организаций. Для этого ЦМВДО объединили с Общественным союзом международного сотрудничества волонтеров (ОСМСВ) и Школой демократической журналистики (ШДЖ).

Грант в размере 276 тысяч долларов был выделен Мамедли за дискредитацию президентских выборов 2013 года и подготовку негативных докладов, на которые "ссылаются" антиазербайджанские круги на Западе. Донорской организацией выступил Национальный институт демократии (НИД), а в 2012 году Алексей Григорьев, чей революционный сценарий провалился в Баку, взял на себя роль "гаранта" при выделении проекта Мамедли. Мамедли оформил грантовый проект на сумму 276 тысяч долларов через ОСМСВ и ШДЖ, поскольку изменения в законе о регистрации грантов в 2013 году затруднили получение средств через ЦМВДО. Мамедли был арестован в 2014 году из-за нарушений закона в своей деятельности и освобожден через два года - в 2016 году по амнистии президента.

На президентских выборах 2018 г., муниципальных выборах 2019 г. и парламентских выборах 2020 г. ЦМВДО, не имеющая государственной регистрации, выполнила работу по подготовке негативных отчетов "должным образом". И очень интересно, что западные круги рассматривают эту организацию без государственной регистрации как "альтернативный источник". Уже только это позволяет понять основную миссию Мамедли как "агента влияния" в Азербайджане. Неслучайно за время своей деятельности организация, возглавляемая Мамедли, была одним из главных участников мероприятий Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы, а также Европейской сети организаций по наблюдению за выборами и Европейской платформы демократических выборов. Это направлено на превращение ЦМВДО в "международно-влиятельную" организацию и легитимизацию ссылок на подготовленные ею негативные, предвзятые отчеты о выборах в Азербайджане.

Последней миссией Мамедли был саботаж президентских выборов 7 февраля 2024 года. Он начал кампанию, направленную на то, чтобы поставить под сомнение легитимность выборов за несколько месяцев до 7 февраля. В день выборов сторонники Мамедли собирали "факты" на избирательных участках и пытались создать негатив. По информации, Мамедли получил грант в размере 350 тысяч манатов от западных донорских организаций с обещанием создать "группу наблюдателей" из 500 человек, а в день выборов создал группу всего из 15-20 человек. Планы саботажа провалились, но выборы 7 февраля полностью разоблачили западную сеть.

На самом деле не секрет, что 350 тысяч манатов, полученные Мамедли от донорских организаций с целью устроить диверсию в день выборов, были распределены между сетями. В этом контексте особого внимания заслуживает аудиозапись, распространяемая в СМИ. Человек, обнаруживший несоответствие в отчете ЦМВДО о расходовании гранта (из аудиозаписи становится понятно, что этот человек является сотрудником иностранных донорских организаций), говорит Мамедли: "Мы финансировали вас несколько раз, но вы написали, что это было только однажды в 2011 году, я помню, это было как минимум 2, а может и 3 раза". Мамедли связывает это с "потерей архивных документов", а затем сообщает, что это происходило трижды - в 2008, 2010 и 2011 годах. В переписке отмечается, что хотя Мамедли получил 49 тысяч долларов в 2008 году и 25 тысяч долларов в 2010 году, в отчете указаны средства, которые он получил только в 2011 году. Судя по всему, этим он пытался скрыть хищение грантовых средств.

Средства, полученные Мамедли за последние три года, можно считать фантастикой в прямом смысле этого слова. Речь идет о 1,5 миллионах манатов, что для НПО довольно большая сумма. Согласно информации, в 2021-2024 годах Мамедли получил гранты от следующих организаций:

- 2265 евро от грузинской организации Human Rights House Tbilisi;

- 4570 евро от французской организации Equal Rights Independent Media;

- 12 625 долларов от шведской организации Swedish International Liberal Centre;

- 24 850 евро от норвежской организации Norwegian Human Rights House Foundation;

- 27 020 евро от швейцарской организации Human Rights House Foundation;

- 43 290 евро от бельгийской организации İnternational Partnership for Human Rights;

- 53 770 евро и 75 010 долларов от американской организации The National Endowment for Democracy;

- 59 850 евро от чешской организации Prague Civil Society Centre;

- 74 411 долларов и 27 215 евро от американской организации German Marshall Fund;

Кроме того, он получил грантовые средства в размере 1 миллиона 441 тысячи манатов. Столько средств поступило на счет Мамедли за последние три года. Понятно, что Мамедли не может "потратить" столько денег самостоятельно, ни финансирующие круги, ни западная сеть внутри страны не позволят ему этого сделать. Понятно, как эти средства попадают в западную сеть в Азербайджане.

1. Организация предвыборных провокаций и подготовка негативных докладов: это выявилось на последних выборах;

2. Манипулирование общественным мнением Азербайджана в информационной сфере и распространение информационных провокаций, бросающих тень на государственную политику: такую ​​работу проводили такие информационные ресурсы, как "Abzas.net", "Toplum TV";

3. Организация в регионах, привлечение новых участников в сеть: количество координаторов ЦМВДО в регионах показывает, что сеть распространилась на все регионы Азербайджана. Айгюн Вейсалова от Баку, Асаф Ахмедов от Гянджи, Амир Оруджев от Бейлагана, Самир Мамедов от Кюрдамира, Вугар Джафаров от Шеки, Азер Алиев от Имишли и т.д.

После выборов основной целью стала COP29. С этой целью Мамедли объединился с группой "грантополучателей" НПО и учредил организацию "Среда правосудия". Перед мероприятием COP29 они стараются сосредоточиться на таких вопросах, как "открытие сухопутных границ", "насилие в отношении женщин", "внесение изменений в законы о НКО и грантах". Цель ясна:

- Традиционно антиазербайджанские круги на Западе, в том числе армянская диаспора/лобби, при проведении в Баку международно-значимых мероприятий акцентируют внимание на негативных моментах и ​​придумывают "новые проблемы", даже если не находят таких негативов: ожидается, что они будут использовать ту же тактику перед мероприятием COP29;

- Возглавляемая Мамедли сеть хочет воспользоваться планами антиазербайджанских кругов и получить новые "грантовые проекты" накануне мероприятия COP29, что привлечет внимание всего мира к Азербайджану. Для этого предпринимаются шаги по привлечению внимания к "негативам" перед COP29;

Эти пункты показывают, что для Мамедли важны не национальные интересы, а то, какой доход он получит от "грантовых проектов". За последние три года за свою деятельность против национальных интересов он получил почти 1,5 миллиона манатов.

То, как Мамедли получил эту сумму, вновь поднимает вопрос о секретном механизме сети "грантовой контрабанды". Согласно информации, Мамедли незаконно вывел в Азербайджан полученные от иностранных донорских организаций средства под названием "грантовые проекты" через 4 счета, открытые на его имя в грузинском банке TBC. К "грантовой контрабанде" он вовлек других людей. Для этого он сначала отправлял этих лиц на международные программы обучения и образования, поддерживаемые зарубежными донорскими организациями, писал рекомендательные письма об их зачислении, а затем включал в контрабандный бизнес этих лиц, "принятых" донорскими организациями. Имран Алиев, основатель проекта "Меджлис.инфо", является одним из причастных к "грантовой контрабанде" Мамедли. Мамедли также организовал его участие в международных обучающих и образовательных программах. Согласно информации, за последние 5 лет - 2019-2024 годы Имран Алиев получил около миллиона манатов.

- 890 долларов от американской организации Freedom House INC;

- 1761 доллар от американской организации International Research & Exchanges;

- 2600 евро от бельгийской организации International Partnership for Human Rights;

- 9 069 лари (5 770 манатов) от грузинской организации Human Rights House Tbilisi;

- 3737 долларов США от швейцарской организации Human Rights Information and Documentation Systems;

- 6420 долларов от американской организации Internews;

- 8350 евро от французской организации Equal Rights İndependent Media;

- 10 050 евро от организации Netherlands Helsinki Committee;

- 16 434 евро от организации USAID через посольство США в Азербайджане;

- 23 781 доллар США от американской организации Counterpart International INC;

- 34 561 доллар от американской организации Journalism Development Network Pred;

- $39 240 от американской организации The National Endowment for Democracy (NED) в рамках проекта "Образование и защита цифровых прав в Азербайджане";

- 54 450 евро от организации The European Endowment for Democracy;

- 56 930 долларов от организации German Marshall Fund;

- 69 880 евро в рамках проекта Black Sea Trust for Regional Cooperation;

- 90 004 евро от Prague Civil Society Centre;

За этот период средства, полученные Имраном Алиевым, составили 833 тысячи манатов. Часть этих средств - 297 тысяч манатов - была переведена на личный счет, открытый в грузинском TBC Bank, и переправлена ​​в страну контрабандой.

Запад и его сеть в Азербайджане впервые начали использовать "грузинский маршрут" в 2013 году после внесения поправок в закон о грантах. Целью был нелегальный проникновение в страну путем отвлечения средств, выделенных под названием "грантовые проекты", от внимания государства. Этот механизм работает в нескольких направлениях.

- Средства переводятся на банковские счета, открытые в разных странах, и в основном обналичиваются в Грузии;

- Потом переводится непосредственно на банковский счет, открытый в Грузии, где обналичивается и получается;

- Получены через "систему хавала", используемую террористическими организациями, такими как ИГИЛ: в этой системе, называемой "подпольной банковской деятельностью", физическое присутствие не требуется, сохраняется анонимность, не ведется официальный учет и невозможно отследить источник денег. .

В случае с "Abzas.net" и "Toplum TV" еще раз было подтверждено, что средства, выделенные под названием "грантовые проекты", таким образом доставляются в Азербайджан. Кроме того, одним из методов западной сети является использование "безымянных банковских карт".

То, что происходит сегодня в Грузии, является продолжением той же политики. Желание правительства Грузии принять закон об "иностранных агентах" встречено штыком. Однако закон об "иностранных агентах" в США был принят 86 лет назад - в 1938 году и существует до сих пор под названием "Закон о регистрации иностранных агентов" (FARA-Foreign Agents Registration Act). Любое физическое или юридическое лицо, более 20 процентов финансовых ресурсов которого находится за пределами США, подпадает под действие Закона о регистрации иностранных агентов. Однако США выступают против принятия действующего закона в других странах. Причина проста: этот закон ограничивает деятельность сети, созданной США, в других странах и создает препятствия для реализации ее планов, а также снижает возможности формирования новой сети. Отсюда и давление на Грузию.

В Грузии, где насчитывается 25 000 НПО, 90 процентов из которых финансируются Западом, как только на повестке дня появляется законопроект об "иностранных агентах", Запад мобилизует свою сеть, создает хаос на улицах и активизирует свою деятельность. Протест против закона об "иностранных агентах" в Грузии и критика шагов, предпринятых по развалу сети в Азербайджане, являются смежными вопросами. Западные круги боятся потерять свое влияние на Южном Кавказе. Известная сеть в Азербайджане уже разрушается: "Abzas.net", "Toplum TV" и разоблачение других крыльев сети направлены на предотвращение политики интервенции иностранных держав в Азербайджан и защиту национальных интересов нашей страны не только сегодня, но и в будущем. С этой точки зрения необходимо разоблачить всю незаконную деятельность сети, связанной с Западом, и привлечь к ответственности тех, кто нарушает закон.