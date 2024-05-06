Армяне спровоцировали массовую межнациональную драку в России

В Казанской области Краснодарского края армяне спровоцировали массовую драку у местного магазина.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, кадры побоища опубликованы в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что пострадавший является цыганом.

Отмечается, что табор поселился в станице района недавно. Исконно она является казачьей, однако все началось с того, что армяне решили отжать этот небольшой бизнес.

Конфликт был спровоцирован армянами на почве того, что предприниматель якобы приставал к некой армянке, после чего ему предложили уладить разногласия путем передачи своего бизнеса. Естественно, что получив отказ, армяне пустили в ход кулаки, что привело к столкновению с табором.

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