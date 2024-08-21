Начальник штаба миссии СНГ посетил центральный аппарат ПЕА

21 августа в центральном аппарате партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялась встреча между заместителем председателя - руководителем центрального аппарата партии "Ени Азербайджан" Таиром Будаговым и начальником штаба миссии наблюдателей от Содружества независимых государств (СНГ) Олегом Кулебой.

Как сообщили в среду Day.Az в ПЕА, Олег Кулеба, выразивший благодарность за встречу, сказал, что наблюдательная миссия СНГ наблюдает за выборами в Азербайджане с 2003 года. Он отметил, что внеочередные выборы в Милли Меджлис (парламент) Азербайджанской Республики, которые состоятся 1 сентября, станут 12-ми выборами, за которыми будет наблюдать миссия от СНГ в Азербайджане.

Представляя информацию о составе и деятельности наблюдательной миссии СНГ, глава штаба отметил, что в настоящее время в ее составе 132 человека, 10 из которых проводят наблюдение уже длительное время. По его словам, предварительные наблюдения показывают, что для кандидатов созданы равные возможности, Центральная избирательная комиссия и ее органы на местах готовятся к выборам на высоком уровне. O.Кулеба также отметил, что не было никаких препятствий для деятельности членов миссии, и получение необходимой информации было поддержано соответствующими агентствами.

Заместитель председателя ПЕА - руководитель центрального аппарата Таир Будагов отметил, что деятельность наблюдательной миссии СНГ в Азербайджане имеет важное значение с точки зрения обмена опытом проведения выборов и дальнейшего развития института выборов.

Сообщая о проделанной работе партии "Ени Азербайджан" по подготовке к выборам и о ходе предвыборной агитационной кампании, заместитель председателя ПЕА отметил, что Азербайджан обладает богатым и постоянно совершенствующимся избирательным опытом, также обеспечены все условия для проведения предстоящих парламентских выборов в конкурентной среде - свободной, справедливой, прозрачной и демократической.

Заместитель председателя ПЕА ответил на вопросы, интересующие наблюдательную миссию СНГ, обратил внимание на важность внешней оценки хода выборов и пожелал миссии успехов в ее деятельности.

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