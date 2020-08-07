https://news.day.az/popularblog/1260339.html EMIN болеет за азербайджанский футбольный клуб "Карабах"
EMIN болеет за азербайджанский футбольный клуб "Карабах"
Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) поделился на своей странице в Instagram фотографией, на которой он позирует в форме азербайджанского футбольного клуба "Карабах", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что исполнитель увлекается спортом и часто делится в социальной сети кадрами тренировок с теннисного корта и спортзала. Судя по новому фотоснимку, EMIN является активным болельщиком азербайджанского футбольного клуба "Карабах".
Фотография EMIN на футбольном поле в форме азербайджанского клуба вызвала ряд положительных комментариев от подписчиков музыканта, некоторые даже назвали его "новым трансфером" клуба.
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