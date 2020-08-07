EMIN болеет за азербайджанский футбольный клуб "Карабах"

Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) поделился на своей странице в Instagram фотографией, на которой он позирует в форме азербайджанского футбольного клуба "Карабах", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что исполнитель увлекается спортом и часто делится в социальной сети кадрами тренировок с теннисного корта и спортзала. Судя по новому фотоснимку, EMIN является активным болельщиком азербайджанского футбольного клуба "Карабах".

Фотография EMIN на футбольном поле в форме азербайджанского клуба вызвала ряд положительных комментариев от подписчиков музыканта, некоторые даже назвали его "новым трансфером" клуба.