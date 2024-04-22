77-летний дедушка приобрел популярность благодаря образам звезд

В Сети распространились фото 77-летнего пенсионера из Словении. Мужчина по имени Грэмпс копирует образы голливудских звезд. Кажется, Интернет-пользователям понравилась его идея, передает Day.Az со ссылкой на People Talk.

"Это знаменитости одеваются и выдают себя за него", "На некоторых снимках он выглядит лучше звезд", "Какой босс!", "Он даже делает это лучше", - писали комментаторы под публикацией в запрещенной соцсети.

Некоторые опровергли информацию на странице Pubity c 38 миллионами подписчиков, отметив, что на самом деле мужчина родом из Германии. Но, кем бы он ни был - он шикарен.

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