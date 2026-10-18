https://news.day.az/popularblog/1867511.html Традиционная гюрза: простой рецепт от imhungry.az - ВИДЕО Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показал, как приготовить дома традиционное азербайджанское блюдо - гюрза. Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Instagram.
Традиционная гюрза: простой рецепт от imhungry.az - ВИДЕО
Азербайджанский блогер под никнеймом imhungry.az показал, как приготовить дома традиционное азербайджанское блюдо - гюрза.
Как передает Day.Az, рецептом он поделился на своей странице в Instagram.
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