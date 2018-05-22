Брэд Питт снялся в фильме за чашку кофе - ПОДРОБНОСТИ

17 мая состоялась российская премьера фильма "Дэдпул-2", в которой снялся Брэд Питт. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, голливудский актер сыграл в нем за чашку кофе.

Ленте удалось стать лидером российского и американского прокатов. При этом в фильме обнаружили множество отсылок.

Брэду Питту досталась роль Невидимки. Его герой погиб во время того, как совершал прыжок из вертолета, передает Cnet.com.

Также стало известно, что актер не требовал гонорар за участие в проекте. Причиной тому - дружба с Райаном Рейнольдсом, который сыграл главного персонажа фильма - Дэдпула.

Брэд Питт попросил только оплатить одну чашку кофе. Выпил ее актер во время работы.

Режиссером фантастического боевика выступил Дэвид Линч. Актеры: Морена Баккарин, ТиДжей Миллер, Джош Бролин, Райан Рейнольдс, Билл Скарсгард, Брианна Хилдебранд, Зази Битц и другие. Отметим, в картине героя ждут новые враги и друзья, а также ситуации разной степени остроты и нелепости. Поклонники первой части, скорее всего, останутся довольны.

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