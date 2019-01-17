Нура Сури презентовала новый клип - ВИДЕО - ФОТО

Популярная певица Нура Сури презентовала новый клип, снятый на песню "Dönmək olmur".

Как сообщает Day.Az, певица презентовала клип с шумом и помпой в одном из столичных ресторанов. Презентацию посетили не только представителей СМИ, но и народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева, артисты Саида Султан, Севда Яхъяева, Вусал Гаджиев, ведущие Самир Байрамлы, Казым Субхан, Медина Абдуллаева, стилисты Эльнур Гасанов, Нигяр Ибрагимова, актер Эльшан Оруджев и другие.

Отметим, что новое видео - продолжение предыдущей работы певицы "Gitme", и для того чтобы понять сюжетную интригу, желательно ознакомиться с клипом на эту песню.

В новом клипе с подачи режиссера Нурана Мамедова Нура стала жертвой маньяка. Как сообщила представителям СМИ сама певица, идея нового видео принадлежит ей самой. Работа над клипом длилась два дня, была задействована большая команда профессионалов.

Нажмите на видео для просмотра:



Н. Гасымова