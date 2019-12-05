Популярная российская певица Анна Седокова воспитывает троих детей: дочерей Алину и Монику, а также сына Гектора. Но, судя по всему, останавливаться звезда не собирается, ведь намекнула на пополнение в семействе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, в начале осени стало известно об отношениях Анны Седоковой с баскетболистом Янисом Тиммой, однако на своей странице в Instagram певица уже заговорила с подписчиками о счастье и заявила, что пока не хочет ничего комментировать, а лишь наслаждаться текущим периодом, назвав его "плодом любви".

"Счастье - это когда, ты без звонка. Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви! А что для тебя счастье??", - написала звезда.

В комментариях подписчики предполагают, что под "плодом любви" Седокова подразумевает четвертую беременность: "Опять беременна?", "Плод любви... По-любому ребенок". Сама артистка догадки поклонников не комментирует.