Рэпер Blueface арестован

25-летний рэпер Blueface был арестован за покушение на убийство, использование смертоносного оружия и стрельбу из пистолета. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету полиции Лас-Вегаса, музыкант также арестован за управление незарегистрированным транспортным средством. Вместе с Blueface (настоящее имя - Джонатан Портер) во время задержания была его подруга. Она заявила, что намерена поддержать рэпера во время его выступления в суде.

В прошлом году Портер был замешан в инциденте с дракой - артист и его друзья жестоко избили охранника у одного из калифорнийских ночных клубов за просьбу предъявить паспорт.