Amazon показал трейлер сериала «Сила», где у всех девочек-подростков появляются суперспособности

Стриминг Amazon Prime Video выпустил полноценный трейлер фантастического сериала "Сила". Ролик доступен на официальном YouTube-канале сервиса, передает Day.Az.

По сюжету шоу все тинейджерки в мире внезапно получают способность выпускать из своих рук электрические разряды. Вскоре выясняется, что такое же умение можно "пробудить" в женщинах всех возрастов. Это приводит к серьезным переменам в обществе.

Одной из создательниц сериала выступила Наоми Алдерман, которая адаптировала собственный одноименный роман 2016 года. Ее коллегами стали Раэль Такер, работавшая над "Настоящей кровью" и "Джессикой Джонс", и Сара Куинтрелл ("Темные начала").

В "Силе" снялись Тони Коллетт ("Реинкарнация"), Аулии Кравальо ("Моана"), Джон Легуизамо ("Вонгу Фу, с благодарностью за все! Джули Ньюмар") и другие.

Первый сезон шоу будет состоять из девяти эпизодов, его премьера назначена на 31 марта.