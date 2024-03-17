Раскрыты первые подробности о завещании Мэттью Перри

Раскрыты первые подробности о завещании актера и звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Как передает Day.Az, об этом сообщает Page Six.

По данным издания, имущество звезды оценивается в миллион долларов. Еще в 2009 году актер составил документ, где распорядителями указаны менеджер Перри Лиза Фергюсон и актриса Робин Рузан. Родители Перри, его сводный брат и экс-возлюбленная Рэйчел Данн указаны в завещании как бенефициары. Актер завещал доступ к средствам его детей, однако Перри так и не обзавелся семьей.

Подробности завещания были обнародованы только сейчас. В упомянутую выше сумму включены ювелирные изделия, произведения искусства, мебель и автомобили. Фергюсон будет обязана явиться в суд 10 апреля, Рузан отказалась от распоряжения средствами Перри, уточнил источник.

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