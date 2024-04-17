Брэдли Купер прогулялся по Нью-Йорку с дочерью от Ирины Шейк

Голливудский актер Брэдли Купер прогулялся по Нью-Йорку с дочерью Леей от российской супермодели Ирины Шейк. Как передает Day.Az, об этом сообщает Daily Mail.

Семилетняя Лея вышла на публику в красных колготках, пестром свитере, серой юбке и массивных ботинках. Образ завершил школьный рюкзак. Брэдли Купер предпочел для прогулки серые джогеры, дождевик и ботинки.

Накануне появилась информация, что Ирина Шейк и Брэдли Купер начали избегать друг друга на публике. Модель и актер пришли на школьное собрание дочери Леи раздельно.

Ирина Шейк растит дочь от актера Брэдли Купера, они расстались в 2019 году, но оба занимаются воспитанием ребенка. Бывшие возлюбленные в суде договорились о совместной опеке над девочкой: Лея проводит равное время как с матерью, так и с отцом.

В октябре прошлого года появились слухи о романе Джиджи Хади с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста, после церемонии вручения премии "Золотой глобус".

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