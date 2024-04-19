Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли призвала родителей помириться

Дочь голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли призвала родителей помириться по случаю ее 18-летия. Об этом сообщает издание Life&Style со ссылкой на инсайдера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Биологическая дочь разведенных актеров Шайло заявила родителям, что им "нужно разобраться в своих отношениях и повзрослеть". Собеседник издания отметил, что девочка устала от конфликтов матери и отца. "Она умоляет их сделать это ради нее", - сообщил он.

Джоли подала на развод с мужем в 2016 году, процесс был официально завершен в 2019-м. Сейчас экс-супруги делят имущество.

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