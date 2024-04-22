Рианна откровенно призналась, о чем сожалеет

Барбадосская певица Рианна рассказала о чем она сожалеет после того, как стала мамой двоих детей.

Как передает Day.Az со ссылкой на TSN, в интервью Vogue певица призналась, что ей изрядно стыдно за свои провокационные луки в прошлом, которые были слишком откровенными. Оглядываясь назад, певица искренне не понимает, как можно было надеть наряды, через которые виднелись ее интимные части тела. По словам Рианны, когда она стала мамой, ее вкусы в одежде резко изменились, и тогда она осознала свои предыдущие ошибки в стиле.

"Это прозвучит довольно лицемерно, но... Я сделала много глупостей за свою жизнь. Я ходила с обнаженными сосками, с нижним бельем, которое виднеется из-под одежды... Впрочем, многое я переоценила тогда, когда стала мамой. Сейчас уже мыслю, как молодая опытная женщина и мама. Я осознала, что ни за что бы больше не одела такие вещи. Действительно, просвечивающиеся соски?", - прокомментировала артистка.

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