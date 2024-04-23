Друзья Эмбер Херд рассказали о ее восстановлении после развода с Деппом

Друзья актрисы Эмбер Херд рассказали о восстановлении звезды "Аквамена" после развода с актером Джонни Деппом. Об этом пишет People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эмбер была в отчаянии до, во время и после суда. Но сейчас ей лучше", - рассказал инсайдер.

Еще один близкий к Херд источник уточнил, что актриса достаточно оправилась для того, чтобы снова начать сниматься в кино.

"Она была измотана и расстроена судом, чувствовала, что с ней поступают несправедливо. Сейчас все позади, она полна новой энергии и фокусируется на вещах, которые любит", - рассказал инсайдер.

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа Джонни Деппа и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался "разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию".

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