Дэвид Бекхэм нарушил важное правило на дне рождения жены

Дэвид Бекхэм нарушил важное правило на праздновании 50-летия жены Виктории, которое состоялось в частном клубе Oswald's в Лондоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет The Sun.

Семья Бекхэм устроила звездную вечеринку за 250 000 фунтов стерлингов. Муж юбиляра опубликовал видео выступления всех пяти участниц группы Spice Girls, которые воссоединились ради Виктории.

Мел Би, Мел Си, Эмма Бантон, Джерри Холливелл и сама именинница спели свой хит Stop перед звездными гостями вечеринки.

Впрочем, согласно правилам клуба Oswald's, который является эксклюзивным членским заведением, видео и фотосъемка запрещены.

"Oswald's настолько приватный и эксклюзивный, что на веб-сайте даже нет фотографий в клубе. Фотографировать или снимать видео внутри - это действительно нельзя, поскольку в заведении ценят приватность для всех своих очень богатых VIP-членов, но когда вы Дэвид Бекхэм, правила на самом деле не применяются", - рассказал источник издания.

По словам инсайдера, никто бы не посмел сказать знаменитому футболисту спрятать телефон.

Кроме Spice Girls, в частном лондонском клубе появились Том Круз, Гордон Рамзи, Джейсон Стэтхэм, Рози Хантингтон-Уайтли, Сальма Хайек и Ева Лонгория.

В конце вечера гостей угощали роскошными подарками стоимостью 500 фунтов стерлингов.