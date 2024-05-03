Певица Бритни Спирс завершила развод с мужем-тренером Сэмом Асгари. Об этом сообщило издание TMZ, передает Day.Az.

Супруги подали общее заявление о разводе в суд вместе с ответом Спирс на требования Асгари. Вскоре судья подпишет заявление, и брак будет официально завершен.

Спирс и Асгари подписывали брачный договор, согласно которому муж не получает ничего после развода жены.

При этом известно, что Спирс платит за аренду дома Асгари.

На развод супруги подали в августе 2023 года, ссылаясь на неразрешимые противоречия. Согласно анонимным источникам, Асгари уличил Спирс в измене с одним из ее сотрудников. Кроме того, инсайдеры сообщали, что Спирс бросалась на Асгари с кулаками и кусала его.

Недавно папарацци подловили Бритни Спирс, когда она ехала в машине Mercedes G-Wagen. Исполнительница сидела с Полом Ричардом Солизом, который является бывшим заключенным и ее домработником. В один момент артистка ударила каблуком в лобовое стекло и разбила его.

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