Легендарный рок-музыкант захотел создать своих клонов

Британский рок-музыкант и лидер Black Sabbath Оззи Осборн выставил на продажу свою ДНК.

Как передает Day.Az, об этом пишет People.

Так, артист выпил десять банок холодного чая разных вкусов бренда Liquid Death, раздавил их и поместил в плотно закрытые контейнеры. Стоимость каждого составила 450 долларов (около 35 тысяч рублей). "Как только технологии и федеральный закон позволят, вы сможете воссоздать Оззи и наслаждаться им сотни лет в будущем", - говорится в рекламе.

Отмечается также, что Осборн подписал все контейнеры.