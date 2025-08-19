Дензел Вашингтон отменил культуру отмены

Двукратный обладатель премии "Оскар" Дензел Вашингтон рассказал, как относится к феномену кэнселинга. Его цитирует The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Недавно актер заявил, что "не особо интересуется "Оскаром" и отвечая на вопрос, беспокоит ли его возможная "отмена" по этому поводу, "отменил" культуру отмены.

"Кому какое дело? Что изначально сделало общественную поддержку такой важной?" - задается вопросом звезда фильма "Гнев".

На объяснение журналистки о том, что "подписчики в соцсетях теперь - это валюта", Вашингтон ответил, что ему все равно, кто на кого подписан.

"Невозможно одновременно вести и следовать, и нельзя одновременно следовать и вести. Я ни за кем не следую. Я следую небесному духу. Я следую за Богом, я не следую за человеком", - поделился размышлениями он.

70-летний Вашингтон также дал совет тем, кто боится культуры отмены.

"Вас не могут отменить, если вы сами не дали на это согласие. Не давайте", - заключил он.