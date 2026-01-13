Стало известно, почему Брэдли Купер пропустил «Золотой глобус»

Голливудский актер Брэдли Купер пропустил церемонию вручения премии "Золотой глобус" ради ужина с возлюбленной, моделью Джиджи Хадид. Фото опубликованы на сайте Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

12 января папарацци подловили Брэдли Купера и Джиджи Хадид в ресторане Giorgio Baldi в Лос-Анджелесе. По информации журналистов, пара ужинала с друзьями пока остальные звезды проводили время на "Золотом глобусе". Актер появился на публике в серой футболке с надписью, джинсах и кроссовках. Супермодель предпочла белый пушистый кардиган, голубые широкие джинсы, коричневые замшевые лоферы, золотой браслет и кожаную сумку Miu Miu.

В декабре инсайдер издания Daily Mail сообщил, что Брэдли Купер попросил руки Джиджи Хадид у ее матери Иоланды.