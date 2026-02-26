Брэд Питт с экранной дочерью замечен на съемках нового фильма «Всадники»

Новые фото Брэда Питта покорили фанатов. Его дуэт с Коко Гринстоун выглядит так, словно у актера на самом деле четыре, а не три дочери.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk.

Судя по всему, Брэд Питт погружается в среду съемок нового фильма "Всадники". Актер работает на острове Гидра в Греции вместе со своей экранной дочерью - Коко Гринстоун. Папарацци запечатлели, как обладатель "Оскара" держал партнершу за руку во время работы над сценами в исторической гавани острова.

Интересно, что съемки картины охватывают сразу несколько локаций в Европе, как передает Deadline. В центре сюжета - история австралийца Скалли, который отправляется в путешествие по континенту вместе с маленькой дочерью Билли. Их целью становятся поиски жены главного героя, покинувшую семью.

Основан фильм на одноименном романе Тима Уинтона, написанном в 1994 году. Произведение известно размышлениями о семейных ценностях.